ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. Соревнования проходили среди мужчин и женщин 14-19, 20-23, 24-39, 40-44, 45-49, 50-54 в 11 весовых категориях. В турнире принимали участие 30 спортсменов, которые соревновались в жиме лежа и народном жиме лежа.