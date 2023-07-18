ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. Соревнования проходили среди мужчин и женщин 14-19, 20-23, 24-39, 40-44, 45-49, 50-54 в 11 весовых категориях. В турнире принимали участие 30 спортсменов, которые соревновались в жиме лежа и народном жиме лежа.
По итогам турнира первые места заняли: Шазина Бганба, Айгюль Кар, Наталья Костарева, Сардар Эльмуродов, Сергей Ухов, Константин Ермилов, Темыр Джинджолия, Сергей Максимов, Астамур Дзкуя, Константин Ермилов, Арсен Мирзоев, Петр Стороженко, Николай Стороженко, Мария Князева, Рамзан Деляниди, Степан Знайко, Давид Шанава, Никита Кондратьев, Максим Глащенцов и Никита Сергеманов.
Серебряными призерами стали: Виталий Андронов, Андрей Давыденко, Аляс Адлейба, Евгений Тапкин, Сергей Ухов, Виталий Андронов, Андрей Давыденко, Евгений Тапкин и Никита Сергеманов.
Третьи места заняли: Альпер Бабал, Валим Малегин и Рифат Кантемиров.
Лучшие результаты показали: Мария Князева, Давид Шанава, Рамзан Деляниди, Максим Глащенцев, Астамур Дзкуя и Сергей Максимов.
Организаторами чемпионата являлись Государственный комитет по делам молодежи и спорту, Федерация силовых видов спорта Абхазии и фитнес-клуб «Elite Sport».
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