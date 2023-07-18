ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ СИРИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА ФИРАСОМ МУАЛЛА

Стороны обсудили сотрудничество в области физической культуры и спорта.

Открывая встречу Фирас Муалла сообщил о готовности к сотрудничеству.

«В 2019 году был подписан Меморандум между Национальным олимпийским комитетом Абхазии и Олимпийским комитетом Сирии. Нам нужно начать прорабатывать вопрос подписания Меморандума между Госкомитетом РА по делам молодежи и спорту и Всеобщей спортивной федерацией САР. Пользуясь случаем я приглашаю вас в Сирию для знакомства и дальнейшего налаживания наших взаимоотношений», – сказал Фирас Муалла.

«Между Абхазией и Сирией складываются хорошие дружеские отношения. В 2017 году, несмотря на боевые действия в Сирии, ваши спортсмены приехали к нам для участия в матчевой встрече по вольной борьбе. Это дорогого стоит, у наших спортсменов была возможность познакомиться и соревноваться друг другом. Как вы сказали был подписан Меморандум между олимпийскими комитетами Абхазии и Сирии, мы делаем первые шаги к подписанию Меморандума о взаимопонимании между наши ведомствами о сотрудничестве в области физической культуры и спорта», – сказал Таращ Хагба.

Он выразил благодарность Фирасу Муалла за возможность абхазским спортсменам выступать на мировой арене под сирийским флагом.

«Благодаря вам наши спортсмены приняли участие на XV арабских играх в Алжире. Мы как бывшие спортсмены друг друга понимаем – насколько важно сегодня представлять свои народы на международных турнирах. Мы имеем богатую спортивную историю, но, к сожалению, уже много лет находимся в определенной блокаде и наши лучшие спортсмены не имеют возможности выступать на мировой арене под абхазским флагом. У нас растет молодое спортивное поколение и если вы дадите нам возможность выступать под сирийским флагом на международной арене для нас это будет дорогого стоить. У спортсменов будет стимул заниматься спортом», – добавил Хагба.

«Огромное вам спасибо, что вы достойно продолжили то дело, которое начинал председатель Олимпийского комитета Сирии. Недавно по просьбе тренера по вольной борьбе Тимура Джопуа мы обратились к вам с просьбой принять двух наших спортсменов для участия во всемирных арабских играх. Вы дали нам очень теплый ответ, сказав, что готовы принять не только двоих, но и больше спортсменов. Спасибо вам за это. Наши спортсмены не подвели и выступили достойно, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали», – сказал Валерий Аршба.

Таращ Хагба выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет нести продуктивный характер и пригласил главу Всеобщей спортивной федерации Сирии в Абхазию.

«Мы с удовольствием приглашаем вас в Абхазию и с удовольствием сами приедем в гости к вам, а если еще и будет возможность подписать Меморандум для нас это будет самым хорошим событием. Удачи нам всем в наших больших спортивных начинаниях», – сказал в завершении встречи Таращ Хагба.