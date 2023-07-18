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Абхазия Информ

В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И РЕСТОРАТОРАМ

Новости Вторник, 18 июля 2023 21:55
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В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И РЕСТОРАТОРАМ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. В этом году Администрация столицы подготовила разнообразную и интересную программу для жителей и гостей республики в день празднования Дня города 8 июля. Среди них абхазское подворье «Аҟәа ашҭа» на Набережной Махаджиров.

В сквере у «мостика счастья» открыли самый настоящий гостеприимный абхазский двор – установили шатры с национальными блюдами и яствами, домашним вином и напитками. Тут же стоял большой мангал, где на вертеле жарился бычок.

Государственный музей провел выставку «Абхазский быт»: посетителям представили разнообразие утварей домашнего обихода. Фоном звучала национальная музыка и народные песни в исполнении ансамблей «Гунда» и «Апсны-фолк».

Словам, здесь было все, что можно увидеть и вкусить в абхазском подворье.

Администрации Сухума, задумавшей проект, гастрономическую часть абхазского подворья помогли реализовать сухумские предприниматели и рестораторы, которые выставили в шатрах всё разнообразие абхазской кухни.

Замглавы Администрации Сухума Леон Кварчия отметил, что рестораторы с энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в праздновании Дня города.

«Все жители и гости столицы, которые посетили данную часть праздничных мероприятий, остались очень довольны, отметили высокое качество той кухни, которая была представлена, доброжелательность персонала ресторанов, которая обслуживала их на месте. Участие в абхазском подворье – яркая иллюстрация того, как бизнес и власть могут совместно работать в плане реализации различных проектов, которые направлены на развитие нашего города и страны. Хочу пожелать вам дальнейших успехов и дай бог, чтобы ваш пример был перенят всеми остальными, и также совместно могли реализовывать другие проекты в социальной, культурной, экономической сферах. Большое вам спасибо», – сказал Леон Кварчия.

В столичной Администрации вручали благодарственные письма предпринимателям и рестораторам города Сухум, которые приняли участие в праздновании Дня города и безвозмездно угощали всех гостей праздника абхазскими национальными блюдами и яствами.

«Награждаем дольше, чем они готовят еду», – пошутил Леон Кварчия, когда пришлось ждать опоздавшего награждаемого.

Надо отметить, что все восемь благодарственных писем были на имя всего коллектива ресторанов «Нартаа», «Мухус», «Гума», «Анаша», работникам апацхи «Анасып» и «Абаза», винодельни «Altania». Их труд был огромен в День города, потому что поток людей, посетивших абхазское подворье, требовал не только внимательности и вежливости, но и физической выносливости.

Руководство «Нартаа» делегировало в столичную администрацию старшую официантку Гунду Салакая, которая уже много лет работает в ресторане. Предприниматели поделились, что готовы и в будущем участвовать в подобных мероприятиях на радость горожанам и гостям столицы.

«Мы всегда рады поддержать такие хорошие инициативы. Это не разовое наше сотрудничество с администрацией города Сухум. Думаю, все мои коллеги согласятся, хотели бы поблагодарить и главу администрации и экономический отдел за то, что предоставили такую площадку, где не просто могли выставить нашу продукцию, но и украсить в такой большой праздник наш город», – сказал директор ресторана «Мухус» Тимур Барциц.

Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба, который присоединился ко встрече с предпринимателями, также поблагодарил столичных рестораторов за участие в праздновании Дня города.

«За отзывчивость хочу ещё раз вас поблагодарить. Огромное вам спасибо за то, что дали нам возможность вместе провести такой прекрасный праздник и участвовали в нем. Многие говорят и думают, что это было за какие-то деньги. Вам спасибо, что сделали все это бесплатно. Со своей стороны всегда готовы вам помочь и быть рядом», – сказал Беслан Эшба.

Посетители абхазского подворья, горожане и гости столицы, делились в соцсетях фотографиями и видео, сопровождая их словами благодарности за такой красивый и вкусный праздник.

В связи с чем на встрече была озвучена идея сделать мероприятие «Аҟәа ашҭа» ежегодным.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 июля 2023 22:00

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