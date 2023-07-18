ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В НИКАРАГУА

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Правительственная делегация Республики Абхазия во главе с первым вице-премьером Бесланом Джопуа и замминистра иностранных дел Ираклием Тужба прибыла в Никарагуа на празднование 44-ой годовщины триумфа Сандинистской революции.

В аэропорту делегацию Абхазии встретил советник президента Никарагуа Лауреано Ортега.

В программе визита запланированы рабочие встречи с республиканскими министрами.

Также будет подписана программа мероприятий на 2023 год между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики.

В этот же день правительственная делегация посетила посольство Абхазии в Никарагуа.

Посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария проинформировал Беслана Джопуа о деятельности посольства.

44 года назад, 19 июля 1979 года, победила Сандинистская революция в Никарагуа. В этот день повстанческие отряды Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО, FSLN) вступили в столицу страны Манагуа, покончив с многолетним правлением кровавого и коррумпированного режима.