ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб 17 июля подписал Распоряжение «О запрете на финансирование расходов, связанных с проведением торжественных мероприятий (корпоративов)».
«Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений», – говорится в распоряжении.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложен на Министерство финансов Республики Абхазия.
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