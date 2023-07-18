ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

«Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений», – говорится в распоряжении.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложен на Министерство финансов Республики Абхазия.