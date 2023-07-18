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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Новости Вторник, 18 июля 2023 22:11
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб 17 июля подписал Распоряжение «О запрете на финансирование расходов, связанных с проведением торжественных мероприятий (корпоративов)».

«Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений», – говорится в распоряжении.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложен на Министерство финансов Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 июля 2023 22:21

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