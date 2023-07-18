82 МЛН РУБЛЕЙ ИЗРАСХОДОВАНО ФОНДОМ ИНВАЛИДОВ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Председатель фонда инвалидов Дмитрий Тарба рассказал о работе фонда за первое полугодие. Так, на оказание помощи ветеранам-инвалидам израсходовано более 82 млн рублей.

Помощь получили 544 человека. Сюда входят расходы на лечение в том числе и за пределами Абхазии, оплата стоматологических услуг, санаторно-курортное лечение, покупка специализированного оборудования для инвалидов и так далее.

Большой статьей расходов остается приобретение медикаментов. Это единственная проблемная статья расходов и единственная, по которой у фонда есть задолженность.

Из-за больших расходов по этой статье (за полгода было потрачено более 30 млн рублей) и скопившейся задолженности перед «Абхазфармацией», фонд был вынужден приостановить отправку инвалидов на санаторно-курортное лечение.

Это временная мера и уже через пару месяцев в фонде снова начнут принимать заявки от ветеранов. О чем будет объявлено отдельно.