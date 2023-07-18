ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ

Омбудсмен рассказала спикеру о работе аппарата уполномоченного и о своей недавней рабочей поездке в Москву, где состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба провел встречу с Уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария.

В рамках визита 13 июля уполномоченными по правам человека в Республике Абхазия и в Российской Федерации было подписано Соглашение о взаимопонимании сторон.

По словам Кишмария дальнейшее развитие и укрепление международных контактов является важным направлением деятельности офиса Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия.

Лаша Ашуба выразил уверенность, что абхазо-российское сотрудничество в области прав человека принесет только положительные результаты.