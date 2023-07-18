АРБУЗЫ В АБХАЗИИ – КОГДА НАЧНЕТСЯ СЕЗОН?

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии ждут, когда дозреют арбузы – это произойдет через неделю-две, считает глава отдела сельского хозяйства Гулрыпшского района республики Рафик Григорян.

В районе бахчевыми засадили 20 га, урожай должен превысить 200 тонн, но пока убирать арбузы рано. Как объяснил специалист, погода этим летом немного отсрочила арбузный сезон в Абхазии. Массово собирать урожай фермеры начнут в первых числах августа, поделился он в беседе с радио Sputnik.

По мнению Григоряна, лучшие арбузы в Абхазии можно купить во второй половине сентября, именно тогда ягоды набирают максимум сладости и сочности.

Обычно сезон арбузов в республике длится с середины июля до начала октября. Цены выше всего на первые арбузы, затем сезонное лакомство становится доступнее.