БОЛЕЕ 1000 ПАЧЕК СИГАРЕТ НЕЗАКОННО ПЫТАЛИСЬ ПРОВЕЗТИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля был остановлен автомобиль ВАЗ 21102, прибывший из Абхазии. Транспортное средство, вызвавшее подозрение у сотрудников таможни, было направлено на осмотр с применением МИДК.

При дальнейшем досмотре в машине была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля. Сигареты находились под пластиковыми панелями в четырех дверях автомобиля и в запасном колесе багажного отделения.

Всего из тайников извлечено 1155 пачек (23100 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS» без российских акцизных марок и специальной маркировки.

Пассажирскую таможенную декларацию водитель не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе опроса мужчина пояснил, что знал о существующих ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию, поэтому решил скрыть сигареты от таможенного контроля.

Незаконно перемещаемый товар и автомобиль изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.