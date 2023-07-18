 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 1000 ПАЧЕК СИГАРЕТ НЕЗАКОННО ПЫТАЛИСЬ ПРОВЕЗТИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ

Новости Вторник, 18 июля 2023 23:03
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 1000 ПАЧЕК СИГАРЕТ НЕЗАКОННО ПЫТАЛИСЬ ПРОВЕЗТИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля был остановлен автомобиль ВАЗ 21102, прибывший из Абхазии. Транспортное средство, вызвавшее подозрение у сотрудников таможни, было направлено на осмотр с применением МИДК.

При дальнейшем досмотре в машине была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля. Сигареты находились под пластиковыми панелями в четырех дверях автомобиля и в запасном колесе багажного отделения.

Всего из тайников извлечено 1155 пачек (23100 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS» без российских акцизных марок и специальной маркировки.

Пассажирскую таможенную декларацию водитель не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе опроса мужчина пояснил, что знал о существующих ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию, поэтому решил скрыть сигареты от таможенного контроля.

Незаконно перемещаемый товар и автомобиль изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 июля 2023 23:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АРБУЗЫ В АБХАЗИИ – КОГДА НАЧНЕТСЯ СЕЗОН?
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.