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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ РАБОТАЕТ В НИКАРАГУА

Новости Среда, 19 июля 2023 21:52
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ РАБОТАЕТ В НИКАРАГУА

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Делегация правительства Республики Абхазия во главе с вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа с рабочим визитом находится в Никарагуа в канун национального праздника Никарагуа – 44-ой годовщины триумфа Сандинистской революции.

Делегация посетила музейный комплекс в Манагуа. На территории комплекса работники музея рассказали об истории Сандинистской революции и ее героях.

Беслан Джопуа провёл рабочие встречи с министром сельского хозяйства Никарагуа Боско Кастильо. Министр сельского хозяйства Никарагуа провел презентацию сельскохозяйственного потенциала Никарагуа для абхазской делегации и выразил надежду на плодотворное сотрудничество и обмен опытом в данной важной отрасли.

Также состоялась рабочая встреча в мэрии Манагуа с главой Рейной Руедой. Руеда выразила приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества Сухума и Манагуа. Соглашение о сотрудничестве между Сухумом и Манагуа, подписанное 1 ноября 2021 года, дает возможность обмениваться опытом в области культуры, образования, сельского хозяйства и спорта.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 19 июля 2023 21:57

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