ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. В производстве следственного отдела УВД по городу Сухум находится уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Каплевой Сафии Сабуровны 1988 г. р., подозреваемой в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотического средства «метадон» в особо крупном размере.

Гражданка Каплева была задержана в результате проведения оперативно-розыскным мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум, по улице Папаскир на территории фуникулера с поличным. При личном досмотре у женщины обнаружено и изъято 158 свертков с крестообразным веществом. В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий гражданка Каплева указала на места, где она ранее осуществляла закладки наркотического средства.

В ходе производства неотложных следственных действий был произведен обыск по адресу временного проживания задержанной, где среди личных вещей последней обнаружено и изъято 10 аналогичных свертков с крестообразным веществом.

Согласно экспертной справке, изъятое у гражданки Каплевой вещество является наркотическим средством «метадон», общая масса изъятого составила более 66.5 грамм, что является особо крупным размером.

По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, в отношении задержанной следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело. София Каплева водворена в ИВС МВД. Производство по уголовному делу продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.