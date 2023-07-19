ОФИЦЕРСКИЕ РЯДЫ СОТРУДНИКОВ МВД ПОПОЛНИЛИ ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ МВД РОССИИ

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Вручение дипломов выпускникам Краснодарского Университета МВД России прошло 13 июля. Руководители университета произнесли напутственные слова выпускникам, почётные гости высказали слова признательности педагогам за подготовку квалифицированных кадров. Под звуки духового оркестра курсанты прошли торжественным маршем по строевому плацу.

Заместитель министра ВД Абхазии Беслан Чкадуа вручил молодым абхазским офицерам дипломы и нагрудные знаки об окончании университета.

Краснодарский университет – крупный учебный, методический и научный центр МВД России по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел.

На основании Соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации от 11 ноября 2009 года курсанты из Абхазии получают высшее профессиональное образование в вузах МВД России.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.