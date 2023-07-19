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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «ПЕРЕХВАТ» ПОСЛЕ УБИЙСТВА ВОРА В ЗАКОНЕ

Новости Среда, 19 июля 2023 23:31
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В АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «ПЕРЕХВАТ» ПОСЛЕ УБИЙСТВА ВОРА В ЗАКОНЕ

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазия Роберт Киут заявил, что по республике объявлен план «Перехват» в связи с оперативным розыском убийцы криминального авторитета Тимура Ахубы, известного по прозвищу Динрид.

По информации пресс-службы ведомства, полицейские разыскивают человека, причастного к совершению убийства Тимура Ахуба.

В сообщении отмечается, что в рамках поисковых мероприятий задействованы подразделения уголовного розыска МВД, СОБР, кинологическая служба и МЧС.

«Действует оперативный штаб в составе руководителей силовых служб республики», – указали в ведомстве.

До этого прокуратура Абхазии сообщила, что возбудила уголовное дело по факту убийства Ахубы, известного по прозвищу Динрид, который был местным криминальным авторитетом.

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 19 июля 2023 23:46

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