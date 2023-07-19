В АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «ПЕРЕХВАТ» ПОСЛЕ УБИЙСТВА ВОРА В ЗАКОНЕ
Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазия Роберт Киут заявил, что по республике объявлен план «Перехват» в связи с оперативным розыском убийцы криминального авторитета Тимура Ахубы, известного по прозвищу Динрид.
По информации пресс-службы ведомства, полицейские разыскивают человека, причастного к совершению убийства Тимура Ахуба.
В сообщении отмечается, что в рамках поисковых мероприятий задействованы подразделения уголовного розыска МВД, СОБР, кинологическая служба и МЧС.
«Действует оперативный штаб в составе руководителей силовых служб республики», – указали в ведомстве.
До этого прокуратура Абхазии сообщила, что возбудила уголовное дело по факту убийства Ахубы, известного по прозвищу Динрид, который был местным криминальным авторитетом.
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