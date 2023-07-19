В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ-СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И ИНФЕКЦИОНИСТОВ

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. В Сухумской инфекционной больнице завершился двухдневный тренинг-семинар «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения некоторых инфекционных заболеваний». В мероприятии приняли участие педиатры и инфекционисты из медучреждений республики.

Тренинг-семинар провела кандидат медицинских наук, доцент, врач-инфекционист, педиатр Алиса Медикова (г. Москва).

Темами лекций были: «Острые кишечные инфекции у детей: бактериальные и вирусные»; «Инфекционный мононуклеоз. Герпесвирусные инфекции. Особенности ведения часто болеющих детей»; «Коклюш. Современные особенности клиники, диагностики и профилактики»; «Корь. Актуальные вопросы клиники, лечения, диагностики».

Мероприятие было организовано Минздравом совместно с МУ г. Сухум. «Управление здравоохранения».