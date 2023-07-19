 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЛЕКСАНДРА ИСПИРЯН

Новости Среда, 19 июля 2023 23:56
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЛЕКСАНДРА ИСПИРЯН

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Нижняя Эшера – Испирян Александра Ашотовича, 1956 года рождения по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 130 УК РА (развратные действия в отношении лица заведомо не достигшего 14 летнего возраста).

Испирян А.А. подозревается в том, что проводил беседы сексуального характера с малолетней – 2014 года рождения (данные о которой в интересах следствия разглашению не подлежат), целью которых было удовлетворение его половых потребностей.

Будучи задержанным и допрошенным Испирян А.А. дал показания, согласно которым не отрицал факта таких разговоров с малолетней.

Органом расследования в отношении подозреваемого, в суд Сухумского района направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Санкция ч. 2 ст. 130 УК РА предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 00:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ-СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И ИНФЕКЦИОНИСТОВ РЕЙНА РУЕДА: МАНАГУА И СУХУМ ОБЛАДАЮТ БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.