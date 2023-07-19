ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АЛЕКСАНДРА ИСПИРЯН

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Нижняя Эшера – Испирян Александра Ашотовича, 1956 года рождения по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 130 УК РА (развратные действия в отношении лица заведомо не достигшего 14 летнего возраста).

Испирян А.А. подозревается в том, что проводил беседы сексуального характера с малолетней – 2014 года рождения (данные о которой в интересах следствия разглашению не подлежат), целью которых было удовлетворение его половых потребностей.

Будучи задержанным и допрошенным Испирян А.А. дал показания, согласно которым не отрицал факта таких разговоров с малолетней.

Органом расследования в отношении подозреваемого, в суд Сухумского района направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Санкция ч. 2 ст. 130 УК РА предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.