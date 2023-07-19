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Абхазия Информ

РЕЙНА РУЕДА: МАНАГУА И СУХУМ ОБЛАДАЮТ БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Четверг, 20 июля 2023 00:04
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РЕЙНА РУЕДА: МАНАГУА И СУХУМ ОБЛАДАЮТ БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. В мэрии Манагуа прошла встреча правительственной делегации из Абхазии с мэром Манагуа Рейной Руеда. Она отметила, что Манагуа и Сухум обладают большим потенциалом для сотрудничества и выразила приверженность к дальнейшему укреплению отношений между столицами.

«Соглашение, которое было подписано между Сухумом и Манагуа 1 ноября 2021 года дает нам возможность для обмена опыта в различных сферах», – сказала Рейна Руеда.

Беслан Джопуа со своей стороны выразил уверенность, что взаимоотношения между двумя столицами будут укрепляться, несмотря на географическое расстояние.

«Мы разделены океанами, но у нас есть много общего. Наши страны боролись за свой суверенитет и за право быть независимыми государствами. От лица абхазского народа хотел бы вас поздравить с наступающим национальным праздником, 44-ой годовщиной триумфа Сандинистской революции и пожелать мира и добра никарагуанскому народу», – отметил Беслан Джопуа.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 00:14

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