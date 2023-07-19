ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ТИМУРА АХУБА
Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РА, в отношении неустановленного лица, по факту умышленного убийства Ахуба Тимура Валерьевича, 1972 года рождения, имевшее место в с. Абгархук Гудаутского района примерно в 15:00 мин.
В настоящее время оперативно-следственная группа проводит осмотр места происшествия, правоохранительным органам даны поручения на установление и задержание лица причастного к совершению преступления.
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