АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГА С ГОДОВЩИНОЙ САНДИНИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

От имени народа Абхазии и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю 44-ой годовщины триумфа Сандинистской Народной Революции.

19 июля 1979 года братский народ Никарагуа, его героические сыны и дочери во главе с выдающимися героями национально-освободительного движения свергли кровавый режим диктатора Анастасио Сомоса Дебайле, что ознаменовало победу справедливости, равенства и мира.

Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы.

Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение.

Хотел бы поблагодарить Вас, дорогой брат, госпожу вице-президента Росарио Мурильо, правительство и народ Никарагуа за неизменную поддержку Республики Абхазия на международной арене и за Ваше теплое и братское отношение к нашей стране, народу и ее представителям.

Команданте, в этот знаменательный день прошу Вас передать братскому народу Никарагуа, вице-Президенту Росарио Мурильо и правительству Никарагуа пожелания мира, процветания и благополучия».