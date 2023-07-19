 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГА С ГОДОВЩИНОЙ САНДИНИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Новости Четверг, 20 июля 2023 00:24
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГА С ГОДОВЩИНОЙ САНДИНИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазии Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега Сааведра с 44 годовщиной Сандинистской революции – национального праздника Никарагуа. В поздравлении говорится:

«Дорогой Брат!

От имени народа Абхазии и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю 44-ой годовщины триумфа Сандинистской Народной Революции.

19 июля 1979 года братский народ Никарагуа, его героические сыны и дочери во главе с выдающимися героями национально-освободительного движения свергли кровавый режим диктатора Анастасио Сомоса Дебайле, что ознаменовало победу справедливости, равенства и мира.

Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы.

Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение.

Хотел бы поблагодарить Вас, дорогой брат, госпожу вице-президента Росарио Мурильо, правительство и народ Никарагуа за неизменную поддержку Республики Абхазия на международной арене и за Ваше теплое и братское отношение к нашей стране, народу и ее представителям.

Команданте, в этот знаменательный день прошу Вас передать братскому народу Никарагуа, вице-Президенту Росарио Мурильо и правительству Никарагуа пожелания мира, процветания и благополучия».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 00:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ТИМУРА АХУБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.