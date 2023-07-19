АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГА С ГОДОВЩИНОЙ САНДИНИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Сухум. 19 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазии Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега Сааведра с 44 годовщиной Сандинистской революции – национального праздника Никарагуа. В поздравлении говорится:
«Дорогой Брат!
От имени народа Абхазии и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю 44-ой годовщины триумфа Сандинистской Народной Революции.
19 июля 1979 года братский народ Никарагуа, его героические сыны и дочери во главе с выдающимися героями национально-освободительного движения свергли кровавый режим диктатора Анастасио Сомоса Дебайле, что ознаменовало победу справедливости, равенства и мира.
Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы.
Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение.
Хотел бы поблагодарить Вас, дорогой брат, госпожу вице-президента Росарио Мурильо, правительство и народ Никарагуа за неизменную поддержку Республики Абхазия на международной арене и за Ваше теплое и братское отношение к нашей стране, народу и ее представителям.
Команданте, в этот знаменательный день прошу Вас передать братскому народу Никарагуа, вице-Президенту Росарио Мурильо и правительству Никарагуа пожелания мира, процветания и благополучия».
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