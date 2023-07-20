ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА

Руководители ряда отделов доложили главе государства о положении дел в разных отраслях экономики.

Так, начальник финансового отдела Администрации района Людмила Кисилева сообщила о том, что в бюджет Ткуарчалского района за первое полугодие 2023 года поступило 106,4 млн рублей. Собственные доходы составили 16,9 млн рублей. Остальные средства – это дотации из республиканского бюджета. Расходы за отчетный период составили 107,6 млн рублей. Из них на выплату заработной платы работникам бюджетных организаций направлено 87 млн руб.

И.о. начальника ИМНС по Ткуарчалскому району Эка Аршба сообщила, что план поступления налоговых платежей в Ткуарчалском районе выполнен на 111%. «При плане в 16,6 млн рублей жители района выплатили 18,4 млн рублей налогов, что на 1,8 млн больше запланированного», – сказала Аршба.

Она отметила, что на 1 июля общая сумма задолженностей по налоговым платежам составляет 22 миллиона рублей.

«Более 21 млн рублей не выплачено юрлицами. В службу судебных приставов передано 19 дел по юридическим лицам и три дела по физическим. Кроме того, в целях контроля за исполнением налогового законодательства проводятся плановые проверки», – подытожила она.

Что касается электроэнергии, то в первом полугодии 2023 года в Ткуарчалском районе абоненты потребили более 57 млн кВт/ч. Более 82 млн рублей составила сумма начислений, из них выплачено 8,6 млн рублей.

Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия проинформировал Президента о проделанной работе в Ткуарчале и планах на перспективу.

Дочия отметил, что в первом полугодии 2023 года в районе было проведено немало различных мероприятий. Велись работы по реконструкции Ткуарчалского районного рынка (сметная стоимость объекта – 20 млн 838 тыс. рублей).

«В настоящее время возникла необходимость в дополнительных видах работ. Первый этап реконструкции рынка будет завершен до конца третьего квартала текущего года», – сказал Дочия.

Проведена реконструкция центрального городского парка. Там также оборудованы детская площадка и установл

ены теннисные столы. Сметная стоимость этих мероприятий – 15 млн рублей. Работы по благоустройству парка подходят к завершению. Затем в парке высадят зеленные насаждения.

Производится замена тротуарной плитки по ул. Шавгенова. Сметная стоимость этих работ – 2 млн 600 тыс. рублей. Завершены работы по замене кровли жилого многоквартирного дома по ул. Горького, 1, (сметная стоимость – 6 млн 585 тыс. рублей).

Ведутся работы по замене кровли жилого многоквартирного дома №13 по проспекту Ардзинба (сметная стоимость – 3 млн 348 тыс. рублей.) Проведены работы по озеленению города на сумму 200 тыс. руб. Установлена детская площадка по ул. Очамчырской (сметная стоимость – 500 тыс. руб.).

Приобретены автомобиль и установка по промывке канализационных труб на сумму 700 тыс. рублей и автогрейдер стоимостью 2 млн 700 тыс. рублей.

На ликвидацию стихийных бедствий израсходовано порядка 300 тыс. рублей. Оказана помощь 6 гражданам района по замене кровли, на это ушло 279 тыс. руб.

В первом полугодии 2023 года была оказана материальная помощь по заявлениям 30 гражданам на сумму 465 тыс. рублей.

Недавно Ткуарчалский район был внесен в список туристических маршрутов Абхазии. Район с каждым годом набирает все большую популярность среди туристов.

«В последние годы число туристов, посещающих Туарчалский район, заметно увеличивается. Силами местных предпринимателей открываются новые объекты, способствующие повышению уровня обслуживания туристов. Ремонт автодороги к поселку Акармара значительно увеличит поток туристов в Ткуарчалский район», – сказал Дочия.

Глава районной администрации отметил, что одной из основных проблем остается нехватка рабочих мест.

«Решение данной проблемы мы связываем не в последнюю очередь с Ткуарчалским угольным месторождением. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы с российско-турецкими партнерами. 23 июля команда инженеров и геологов из Российской Федерации начнет буровые работы. К концу августа будет доставлено рабочее и буровое оборудование во все угольные терминалы. Данный проект предполагает открытие около 1000 рабочих мест, что безусловно решит проблему занятности в Ткуарчалском районе», – сказал Дочия.

Он также выразил надежу на то, что строительство апартаментов в Республике Абхазия не обойдет Ткуарчал, что будет способствовать увеличению населения. «Мы, в свою очередь, целиком и полностью поддерживаем данный проект. При администрации Ткуарчалского района создана комиссия для подготовки проекта развития Ткуарчалского района на перспективу до 10 лет, где будут отражены вопросы по созданию рабочих мест, открытию новых предприятий, развитию отдельных отраслей экономики, увеличению количество населения и др.», – подытожил глава администрации района.

Аслан Бжания подвел итоги совещания.

«Со дня окончания войны прошло 30 лет, но ситуация в экономике остается такой же. Наше будущее напрямую зависит от того, как мы с вами будем работать. 10% собираемости платы за электроэнергию – это очень плохая картина. РЭС и Энергосбыт не дорабатывают. Ткуарчал мы обязаны поддерживать, потому что это город, который наиболее пострадал во время войны. Но если мы не будем вкладывать деньги в разные отрасли экономики, картина не поменяется в нашей стране», – сказал глава государства.

Он также отметил, что отчетность не всегда отражает реальную картину вещей. «Если мы не будем вкладывать деньги в разные отрасли экономики, туда, где будет создаваться добавочная стоимость, картина в нашей стране не поменяется, это первое. И второе, нам необходимо прекратить ссылаться на всякие завышенные или, наоборот, заниженные цифры», – сказал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт президента.