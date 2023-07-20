ПРЕЗИДЕНТ ОТБЫЛ В НАЛЬЧИК С ОДНОДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ

Международный туристско-патриотический молодежный форум «Единый Кавказ» проходит с 18 по 21 июля 2023 г. в Кабардино-Балкарской Республике.

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Нальчик для участия в работе проектной сессии Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ».

Задачами Форума являются формирование проектов в сфере гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма, разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа через реализацию форматов туризма, обсуждение роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства и др.

Программа Форума включает образовательные площадки по различным направлениям, проектную работу, командообразующие форматы, а также туристско-познавательную программу.

Об этом сообщает сайт президента.