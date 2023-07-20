В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 130-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. В Доме Москвы в Сухуме отметили 130-летие со дня рождения одного из самых ярких поэтов советской эпохи Владимира Маяковского. Литературная композиция сопровождалась чтением стихотворений Маяковского, которые помогли разобраться в перипетиях трагической судьбы революционного поэта.

Во время мероприятия были представлены презентации, фотографии, видеоролики и рассказы о жизни и творчестве поэта.

В одном из выступлений отмечалось, что в конце двадцатых годов ХХ века Маяковский побывал в Абхазии.

«В 1929 году Маяковский приехал из Сочи в Гагру и выступил с чтением своих стихов в летнем театре, что в приморском парке. Выступление поэта было встречено местными жителями и отдыхающими с большим интересом.

Как вспоминает Асаф Мессерер, «в Гагры мы приехали задолго до концерта. Он был назначен под открытым небом. Помню какую-то эстраду, перед ней стояли длинные скамьи. А чуть в стороне располагался ресторан с балконами, в типично грузинском духе. И эти балконы выходили на эстраду Маяковский предложил нам зайти в ресторан, выпить чаю с коньяком. Ну, думаю, это он для подкрепления, на стакан чая – для аромата ложечку коньяку. С официантом Маяковский поговорил по-грузински, и тот сразу повеселел, пообещав достать замечательного коньяку. Коньяк действительно вскоре появился на столе. И Маяковский пил так: делал глоток чая, выпивая сразу полстакана, а потом доливал стакан коньяком и снова делал глоток. Мы же налили по чайной ложечке. Так что весь замечательный коньяк Маяковский выпил сам. Потом начался концерт. Народу собралось много, около тысячи человек», – рассказала выступавшая.

По её словам, на эстраде стоял небольшой стол, на столе бутылка боржоми. Маяковский вышел и сел на стул, перемахнув ногой через спинку. Публика сразу засмеялась. Потом он вынул из бокового кармана уже знакомый металлический стаканчик и стал вытирать его носовым платком. Кто-то крикнул: «Товарищ Маяковский, а ведь носовым платком негигиенично вытирать стакан!» Маяковский, не взглянув на этого человека и продолжая трудиться над стаканом, ответил: «Вашим – негигиенично, а моим гигиенично!» Раздался взрыв хохота. Маяковский налил себе боржоми и выпил. И снова кто-то крикнул: «А какая разница между Вами и Пушкиным?» – «Прочтите – узнаете», – был ответ. Вдруг к его ногам упала роза. Он взглянул на нее и не поднял. Тогда с ресторанного балкона раздался тонкий старушечий голос: «Товарищ Маяковский, это я вам кинула!» Он поднял глаза. «Ах, вы – тогда другое дело!» Поднял розу и положил перед собой на стол…

Мероприятие было организованно представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с общественной организацией «Молодежное движение Абхазии» при поддержке Дома Москвы в Сухуме.