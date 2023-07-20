ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОЗДНЕСОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

На черно-белых фото запечатлены общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-е годы. Среди них: избрание писателя Фазиля Искандера в Верховный Совет Абхазии, Народное собрание в селе Лыхны в марте 1989 года, забастовка студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба и др.

Профессор Батал Кобахия напомнил, что в представленный период в Абхазии начали создаваться различные партии. Поэтому, моменты, запечатленные на фотографиях, должны быть оцифрованы.