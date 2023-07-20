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Абхазия Информ

ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОЗДНЕСОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 20 июля 2023 16:18
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ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОЗДНЕСОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Выставка черно-белых фотографий «Абхазия в позднесоветский период» прошла в республике.

На черно-белых фото запечатлены общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-е годы. Среди них: избрание писателя Фазиля Искандера в Верховный Совет Абхазии, Народное собрание в селе Лыхны в марте 1989 года, забастовка студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба и др.

Профессор Батал Кобахия напомнил, что в представленный период в Абхазии начали создаваться различные партии. Поэтому, моменты, запечатленные на фотографиях, должны быть оцифрованы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 16:26

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