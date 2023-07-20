ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОЗДНЕСОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ ИСТОРИИ АБХАЗИИ
Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Выставка черно-белых фотографий «Абхазия в позднесоветский период» прошла в республике.
На черно-белых фото запечатлены общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-е годы. Среди них: избрание писателя Фазиля Искандера в Верховный Совет Абхазии, Народное собрание в селе Лыхны в марте 1989 года, забастовка студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба и др.
Профессор Батал Кобахия напомнил, что в представленный период в Абхазии начали создаваться различные партии. Поэтому, моменты, запечатленные на фотографиях, должны быть оцифрованы.
Последнее от Super User
- В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 130-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО
- ПРЕЗИДЕНТ ОТБЫЛ В НАЛЬЧИК С ОДНОДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ
- ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГА С ГОДОВЩИНОЙ САНДИНИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ТИМУРА АХУБА