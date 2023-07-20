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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД И ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Новости Четверг, 20 июля 2023 16:33
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ХОД И ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба и гендиректором РУП «Абхазстрой» Русланом Тванба ход выполнения ремонтно-строительных работ на объектах разного назначения по Перечню, утвержденному Кабинетом Министров Республики Абхазия на 2023 год. Строительство, ремонт и реконструкция этих объектов осуществляется за счет собственных средств Республиканского бюджета в объеме 270 млн. рублей.

По информации УКС и РУП «Абхазстрой», в ближайшие дни строители приступят к выполнению работ во всех регионах республики.

Так, в Сухуме предусмотрены капремонт спортзала в СШ №7, улиц 4 Марта и Ласурия, асфальтобетонное покрытие улиц Чехова и Квициния, двух участков Кодорского шоссе. Общий объем финансирования данных работ предусматривает 22 млн. 300 тыс. рублей.

В Гагрском районе (г. Пицунда) предстоит строительство детских площадок в дошкольном учреждении «Алашара» и на территории Парка Славы (в сумме 2 млн. 400 тыс. рублей); капитальный ремонт распределительных электросетей в п. Бзыпта (5 млн. рублей); капитальный ремонт водопроводной сети в с. Чагрипш (1 млн. 274 тыс. рублей); асфальтобетонное покрытие части улиц Лакоба и Сухумского шоссе в Гагре (8 млн. рублей).

В г. Гале будут осуществлены ремонтные работы в средних школах №№ 1 и 2 на общую сумму 8 млн. 664 тыс. рублей.

В Гудаутском районе предусмотрены электромонтажные работы на ТП №201 и 214 (с. Дурипш, общая сумма финансирования – 6 млн. 124 тыс. рублей); строительство мини-стадионов в селах Аацы, Куланырхуа, Отхара, Хуап (на общую сумму 21 млн. 995 тыс. рублей); ремонтные работы в гудаутской СШ №5 (на сумму более 1 млн. 800 тыс. рублей).

По Гулрыпшскому району в Перечень объектов включены: капитальный ремонт ул. Набережная в с. Пщап (около 4 млн. 250 тыс. рублей); капитальный ремонт отдельных помещений Республиканской специализированной психиатрической больницы (более 3 млн. 740 тыс. рублей); строительство резервуара питьевой воды (район Республиканского противотуберкулезного диспансера, более 7 млн. рублей); бурение трех водозаборных скважин в с. Цкыбын (1 млн. 500 тыс. рублей); замена электротрансформаторов в (1 млн. рублей) и ограждение цанбекуарской СШ в с. Пщап (2 млн. 200 тыс. рублей); строительство детской площадки в дошкольном учреждении «Куараса» в с. Дранда и мини-стадиона в с. Уарча (6 млн. 200 тыс. рублей).

В Очамчырском районе должны быть завершены ремонтные работы в ФАП с. Джгярда (2 млн. 500 тыс. рублей) и капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Члоу (более 13 млн. рублей); строительство мини-стадионов в селах Баслаху, Пакуащ и Тхина (общая сумма финансирования – 16 млн. 672 тыс. рублей); ремонтные работы, в том числе капитальные, в общеобразовательных школах сел Баслаху, Джал, Мыку, Гуп, Кутол, Кындыг (общая сумма – более 23 млн. 112 тыс. рублей).

В Сухумском районе предусмотрены электромонтажные работы на ТП №№ 33 и 53 в с. Ачадара (5 млн. рублей); капитальный ремонт водопроводной сети в с. Эшера (2 млн. рублей); строительство мини-стадиона в с. Эшера (5 млн. рублей).

Общая стоимость ремонтно-строительных работ в Ткуарчальском районе составляет более 22 млн. 793 тыс. рублей. В перечень объектов включены: устройство подпорной стены на ул. Аршба в г. Ткуарчале (1 млн. 500 тыс.); спортзала СШ №4 (2 млн. 500 тыс.); ремонт кровли Дворца культуры им. Д. Гулиа (около 3 млн. рублей); строительство двух городских детских площадок (2 млн. 600 тыс.) и одной детской площадки в пос. Акармара (1млн. 200 тыс.); капитальный ремонт моста в с. Агубедиа (8 млн. руб.) и ремонтные работы в агубедийской СШ №1 (4 млн. руб.)

Премьер-министр обратил внимание участников совещания на необходимость, в первую очередь, завершения до начала учебного года всех работ в общеобразовательных школах. В приоритете также дошкольные учреждения. Работы на остальных объектах, как сказал Александр Анкваб, должны быть завершены до конца текущего года.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 16:41

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