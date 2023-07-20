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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ШАХМАТИСТЫ УЧАСТВУЮТ В «MOSCOW OPEN 2023»

Новости Четверг, 20 июля 2023 16:47
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АБХАЗСКИЕ ШАХМАТИСТЫ УЧАСТВУЮТ В «MOSCOW OPEN 2023»

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены участвуют в «Moscow Open 2023» – Международном шахматном форуме. Турнир проходит 19й раз в истории и продлится до 23 июля. Мероприятие посвящено 100-летию Московского спорта. На форум собрались 1049 спортсменов, представляющие 66 субъектов России, а также 6 дружественных стран.

В рамках форума пройдут Турнир звезд с участием ведущих российских гроссмейстеров, этапы Кубка России среди мужчин и женщин, детский этап Кубка России «Умные дети – сильная Россия» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

«Созданы прекрасные условия, турнир является одним из значимых шахматных событий в мире, проводится под патронажем Правительства Москвы.Традиционно приглашают и нас абхазских шахматистов. В нынешнем году Абхазию представляют юные подающие надежды шахматисты Нестор Багателия, Анна Палавандзия и Баграт Киут – победители турниров «Алашара молодые надежды», проводимого в Сухуме ежемесячно, а также участники чемпионатов ЮФО и РФ», – сообщает президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Поездка состоялась при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 16:52

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