АБХАЗСКИЕ ШАХМАТИСТЫ УЧАСТВУЮТ В «MOSCOW OPEN 2023»

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены участвуют в «Moscow Open 2023» – Международном шахматном форуме. Турнир проходит 19‑й раз в истории и продлится до 23 июля. Мероприятие посвящено 100-летию Московского спорта. На форум собрались 1049 спортсменов, представляющие 66 субъектов России, а также 6 дружественных стран.

В рамках форума пройдут Турнир звезд с участием ведущих российских гроссмейстеров, этапы Кубка России среди мужчин и женщин, детский этап Кубка России «Умные дети – сильная Россия» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

«Созданы прекрасные условия, турнир является одним из значимых шахматных событий в мире, проводится под патронажем Правительства Москвы.Традиционно приглашают и нас абхазских шахматистов. В нынешнем году Абхазию представляют юные подающие надежды шахматисты Нестор Багателия, Анна Палавандзия и Баграт Киут – победители турниров «Алашара молодые надежды», проводимого в Сухуме ежемесячно, а также участники чемпионатов ЮФО и РФ», – сообщает президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Поездка состоялась при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту.