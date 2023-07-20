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Абхазия Информ

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТНИКАЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЕДИНЫЙ КАВКАЗ»

Новости Четверг, 20 июля 2023 22:20
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТНИКАЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЕДИНЫЙ КАВКАЗ»

Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия приветствовал участников Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ», который проходит в эти дни в столице Кабардино-Балкарской Республики в г. Нальчике.

В своем выступлении глава государства сказал:

«От всей души приветствую организаторов и участников Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ»!

От имени руководства и народа Республики Абхазия выражаю искреннюю благодарность Главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Валерьевичу Кокову за приглашение и предоставленную возможность принять участие в этом важном и полезном мероприятии.

Международный форум «Единый Кавказ» – замечательная площадка для сотрудничества и обмена идеями прежде всего в сфере молодежной политики, правильная реализация которой определит завтрашнее лицо Кавказа – единого в своем стремлении к развитию, любви к родине и братском отношении к ближайшим соседям.

В этом аспекте важнейшей задачей является разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа. Абхазия была и всегда будет готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской Республикой.

Мы также придаем большое значение обсуждению роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства. Республика Абхазия, определив туризм основным вектором своего развития, готова к обмену опытом и формированию совместных инициатив в рамках этого форума и шире – в рамках межрегионального и международного сотрудничества.

Молодежь – это будущее наших народов, и их вклад в развитие туризма является непременным элементом успеха и процветания.

Желаю всем участникам форума «Единый Кавказ» продуктивной работы, интересных дискуссий и вдохновения в реализации поставленных задач. Пусть каждая инициатива принесет плоды и укрепит связи между нашими братскими республиками!»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 20 июля 2023 22:25

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