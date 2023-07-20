ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТНИКАЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЕДИНЫЙ КАВКАЗ»
Сухум. 20 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия приветствовал участников Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ», который проходит в эти дни в столице Кабардино-Балкарской Республики в г. Нальчике.
В своем выступлении глава государства сказал:
«От всей души приветствую организаторов и участников Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ»!
От имени руководства и народа Республики Абхазия выражаю искреннюю благодарность Главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Валерьевичу Кокову за приглашение и предоставленную возможность принять участие в этом важном и полезном мероприятии.
Международный форум «Единый Кавказ» – замечательная площадка для сотрудничества и обмена идеями прежде всего в сфере молодежной политики, правильная реализация которой определит завтрашнее лицо Кавказа – единого в своем стремлении к развитию, любви к родине и братском отношении к ближайшим соседям.
В этом аспекте важнейшей задачей является разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа. Абхазия была и всегда будет готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской Республикой.
Мы также придаем большое значение обсуждению роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства. Республика Абхазия, определив туризм основным вектором своего развития, готова к обмену опытом и формированию совместных инициатив в рамках этого форума и шире – в рамках межрегионального и международного сотрудничества.
Молодежь – это будущее наших народов, и их вклад в развитие туризма является непременным элементом успеха и процветания.
Желаю всем участникам форума «Единый Кавказ» продуктивной работы, интересных дискуссий и вдохновения в реализации поставленных задач. Пусть каждая инициатива принесет плоды и укрепит связи между нашими братскими республиками!»
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