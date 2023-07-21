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Абхазия Информ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Новости Пятница, 21 июля 2023 19:23
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Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Центр развития сельского хозяйства и села совместно с государственным научным учреждением «Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии» провел практическое занятие для студентов Абхазского государственного университета.

Студенты Агроинженерного факультета ознакомились с современными методами ведения цитрусового хозяйства.

 

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