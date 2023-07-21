ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В НИКАРАГУА
Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Делегация Правительства Абхазии во главе с вице-премьером Бесланом Джопуа приняла участие в торжественном мероприятии посвященном 44 -ой годовщине триумфа Сандинистской революции в Никарагуа.
На площади парка национального достоинства состоялся праздничный концерт и выступление команданте Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо.
Беслан Джопуа передал главе никарагуанского государства поздравительный адрес президента Абхазии Аслана Бжания, поблагодарил за всестороннюю поддержку нашей страны и пожелал команданте Ортеге и народу Никарагуа мира и благополучия.
Беслан Джопуа и Ираклий Тужба дали интервью никарагуанским средствам массовой информации. Члены абхазской делегации рассказали о действующем двустороннем сотрудничестве, перспективах его дальнейшего развития и поблагодарили братский никарагуанский народ за оказанное гостеприимство.
В Министерстве иностранных дел Республики Никарагуа состоялось подписание программы
мероприятий на 2023 год между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики.
С абхазской стороны документ подписал первый вице-премьер Беслан Джопуа, с никарагуанской стороны – глава МИД Никарагуа Денис Монкада. Программа предполагает взаимодействие и обмен опытом между профильными ведомствами стран.
Об этом сообщает сайт КМ.