ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В НИКАРАГУА

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Делегация Правительства Абхазии во главе с вице-премьером Бесланом Джопуа приняла участие в торжественном мероприятии посвященном 44 -ой годовщине триумфа Сандинистской революции в Никарагуа.

На площади парка национального достоинства состоялся праздничный концерт и выступление команданте Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо.

Беслан Джопуа передал главе никарагуанского государства поздравительный адрес президента Абхазии Аслана Бжания, поблагодарил за всестороннюю поддержку нашей страны и пожелал команданте Ортеге и народу Никарагуа мира и благополучия.

Беслан Джопуа и Ираклий Тужба дали интервью никарагуанским средствам массовой информации. Члены абхазской делегации рассказали о действующем двустороннем сотрудничестве, перспективах его дальнейшего развития и поблагодарили братский никарагуанский народ за оказанное гостеприимство.

В Министерстве иностранных дел Республики Никарагуа состоялось подписание программы

мероприятий на 2023 год между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики.

С абхазской стороны документ подписал первый вице-премьер Беслан Джопуа, с никарагуанской стороны – глава МИД Никарагуа Денис Монкада. Программа предполагает взаимодействие и обмен опытом между профильными ведомствами стран.

Об этом сообщает сайт КМ.