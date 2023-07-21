ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, а так же ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере вменяются Чамагуа Рустаму Станиславовичу 1982 г.р., жителю с. Ачандара Гудаутского района.

При личном досмотре у задержанного изъят сверток с содержащимся внутри белым порошком, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон», который гражданин Чамагуа незаконно приобрел на территории Российской Федерации и ввез в республику Абхазия через КПП «Псоу».

Оперативные мероприятия по задержанию Рустама Чамагуа провели сотрудники группы уголовного розыска Гагрского линейного отдела милиции линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223 и ч. 2 ст. 224 прим.1 УК РА, проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.