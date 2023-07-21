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Абхазия Информ

РУКОВОДИТЕЛИ МВД И ГМС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И МИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Новости Пятница, 21 июля 2023 19:34
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РУКОВОДИТЕЛИ МВД И ГМС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И МИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Рабочую встречу по вопросам обеспечения правопорядка и миграционного контроля провели министр внутренних Абхазии дел Роберт Киут и начальник Государственной миграционной службы Рамин Габлая.

«В части профилактики административных правонарушений, совершаемых иностранными гражданами или лицами без гражданства, подразделениями МВД только в столице проведено 73 оперативно-профилактических мероприятия», – отметил Роберт Киут.

Министр внутренних дел уточнил, что в результате проверок лиц, прибывших из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, за текущий год выявлено 224 факта нарушений правил проживания на территории Республики Абхазия без паспорта или регистрации, а так же правил въезда либо режима пребывания (проживания) на территории Абхазии.

Роберт Киут особо отметил, что МВД ведет усиленную работу в отношении отдельной категории лиц, временно въезжающих на территорию Абхазии и не состоящих на миграционном учете, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств.

По данным Государственной миграционной службы, на сегодняшний день в республике осуществляют трудовую деятельность граждане из 28 иностранных государств, за первое полугодие на учет в ГСМ поставлено 2430 иностранных граждан.

«В целях обеспечения миграционного контроля сотрудниками ГМС системно проводятся рейдовые и профилактические мероприятия, так же имеются неплохие показатели в результате взаимодействия с министерством внутренних дел по выявлению и пресечению нарушений Законодательства Республики Абхазия. Из страны выдворено двое иностранных граждан», – отметил Рамин Габлая.

Руководители ведомств в рабочем порядке обозначили дальнейший план совместных мероприятий.

Во встрече приняла участие начальник правового отдела Государственной миграционной службы Мадина Маргания.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 21 июля 2023 19:41

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