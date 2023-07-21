УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ РАСПОЛАГАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ О ФАКТАХ СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. 21 июля 2023 года на странице Министерства просвещения Республики Абхазия в социальной сети Фейсбук опубликована информация о имеющихся случаях неправомерного сбора денежных средств в средних школах города Сухум, за выдачу бланков аттестатов об образовании.
В связи с этим Управление образования Администрации Сухума сделало сообщение, в котором говорится: Муниципальное учреждение Администрации города Сухум «Управление образования» информацией о фактах сбора родителями учащихся денежных средств на заполнение и получение аттестатов об образовании не располагает. Более того, руководители общеобразовательных школ города Сухум предупреждены об ответственности за неисполнение Положения Министерства образования РА от 2005 г. «О порядке учета, хранения и выдачи бланков документов об образовании (аттестатов, дипломов)».
При этом отмечаем, что на расчетный счет Министерства просвещения Республики Абхазия Муниципальное учреждение администрации города Сухум «Управление образования» производит из собственных средств оплату в размере 459 рублей за 1 бланк дубликата аттестата взамен испорченного при заполнении или распечатывании. И лишь в случае утери выданного аттестата об образовании, оплату за дубликат аттестата производит его обладатель на расчетный счет Министерства просвещения в размере 459 рублей за один бланк.
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым выяснение лиц – инициаторов денежных сборов, если это имеет место, для дальнейшего установления ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт столицы.
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