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Абхазия Информ

НА ЧАСТИ УЛИЦЫ АРДЗИНБА ПРОВОДИТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ

Новости Пятница, 21 июля 2023 19:54
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НА ЧАСТИ УЛИЦЫ АРДЗИНБА ПРОВОДИТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Как рассказал замдиректора Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба, столичная администрация взяла на себя обязательства по ремонту части республиканской трассы.

«После улицы Лакоба, на которой «Абхазавтодор» обновил часть дорожного полотна, столичная администрация взяла на себя ямочный ремонт на других республиканских дорогах. И наши службы РДСУ выполняют эти работы. Начали с улицы Ладария и Анчабадзе перед Белым мостом и дальше идут налево по улице Ардзинба до Красного моста наверх и дойдут до Абазинской ямочным ремонтом. У нас впереди еще много улиц пересекающих Ардзинба», – уточнил Авидзба.

На улице Ардзинба последние дни шли подготовительные работы к ямочному ремонту, сегодня начали асфальтирование.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 21 июля 2023 19:59

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