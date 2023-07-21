ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ САЛЫБЕЯ АРДЗИНБА И АРЗАМЕТА ТАРБА
Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. В городе Гагра завершился открытый республиканский турнир Российского теннисного тура памяти Героев Абхазии Салыбея Ардзинба и Арзамета Тарба.
Соревнования проходили среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: 9-10 лет, до 13 и до 15 лет. В турнире принимали участие 65 спортсменов из Абхазии, Беларуси и городов России, таких как Сургут, Уфа, Омск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тольятти, Рыбинск, Москва, Белгород, Ярославль, Сочи, Волжский, Санкт-Петербург, Домодедово, Курск и Минусинск.
В церемонии закрытия и награждения приняли участие начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент Федерации тенниса Республики Абхазия Тамаз Абгаджава, главный судья турнира, судья 1 категории РТТ Саид Бебия, сын Салыбея Ардзинба и брат Арзамета Тарба.
Первые места заняли: Елисей Бебко, Владимир Сафонов, Александр Зубрицкий, Арина Гуслинская, Арина Толстова и Алла Трайста.
Серебряными призерами стали: Денис Садретдинов, Радамир Немцов, Данила Черевко, Маргарита Кудрык, Марина Полтавская и Таисия Чикишева.
Третьи места заняли: Сабри Нанба, Филипп Коноплев, Тимофей Белевцов, Лолита Эмексузян, Кира Зудова и Виктория Сафонова.
Специальными призами были награждены Ева Бединашвили и Марк Когония.
Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями от Госкомитета и денежные премиями от семьи Ардзинба и Федерации тенниса Абхазии.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация тенниса Абхазии.
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