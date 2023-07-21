В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Центр открытого образования на русском языке начинает работать в Галском районе Республики Абхазия на базе местного гуманитарного колледжа. Об этом сообщает портал Фонда «Русский мир».

Центр открыт Министерством просвещения Российской Федерации при содействии образовательного ведомства Абхазии. С осени текущего года на базе Центра планируется воплощение в жизнь шести программ и проведение культурно-просветительских мероприятий.

В центре будет проводиться как непосредственное обучение русскому языку, так и методическая поддержка педагогов, преподающих в учебных заведениях республики. Основная работа Центра начнется осенью текущего года. Планируется, что в первые же месяцы работы подготовку на его базе пройдут несколько сотен человек.

По словам экспертов, в силу географического положения и частичной изолированности от большей части территории Абхазии в районе существуют сложности со знанием русского языка, являющегося в республике языком межнационального общения. Деятельность Центра будет направлена на уменьшение масштабов данной проблемы. Работать на базе центра будут сотрудники Армавирского государственного педагогического университета во взаимодействии с местными специалистами.

Программы, которые будет реализовывать Центр, предполагают обучение русскому языку и его особенностям, культуре речи, бытовому общению, читательской грамотности и другим направлениям русистики.

В планах у руководства Центра – организация преподавания абхазского языка и компьютерных технологий.