ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В АБХАЗИЮ В 2023 ГОДУ: ДОКУМЕНТЫ, СТРАХОВКА И ТАМОЖНЯ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Попасть в Абхазию на отдых в 2023 году просто. Понадобится лишь несколько документов, а также автостраховка. Подробнее о том, что нужно для въезда в Абхазию, расскажем в этой статье.

Хотите посмотреть живописные долины, таинственные пещеры, горные реки и озера, провести время не только на пляже, но и насытиться культурно? Яркая кухня, сочная зелень и величественная природа ждут вас в Абхазии!

А чтобы отдых не оказался испорчен юридическими формальностями, разберемся, что требуется для въезда в эту страну в 2023 году.

Сразу предупредим: в Абхазию можно добраться только через российско-абхазскую границу.

Какие документы нужны для въезда в Абхазию?

Чтобы попасть в Абхазию, нужен обычный внутренний общегражданский паспорт Российской Федерации.

Пересекать границу, показывая загранпаспорт, не обязательно, однако попасть в страну по нему возможно. Но мы не рекомендуем этот вариант, так как тогда в документе появится отметка о посещении Абхазии, а это может вызвать сложности с посещением других стран: вас могут не пустить в Грузию и признать нарушителем закона. Поверьте, такие проблемы вам ни к чему!

Не потребуются также:

виза (если планируете посещение менее чем на 90 дней),

ПЦР-тест на ковид,

сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Документы для проезда в Абхазию с ребенком

Если вы – родитель, усыновитель, опекун или попечитель, и путешествуете с детьми, позаботьтесь, чтобы на руках были все необходимые документы:

если ребенку еще нет 14 лет, понадобится свидетельство о рождении с указанием гражданства РФ;

если ребенку есть 14 лет, необходим паспорт или загранпаспорт. Но если у ребенка фамилия не такая же, как у вас, на всякий случай прихватите документ, подтверждающий ваше родство;

если ребенок пересекает границу без мамы или папы (например, с бабушкой, дедушкой или другим родственником), кроме свидетельства о рождении понадобится нотариально заверенное согласие от одного из родителей. Согласие от второго родителя не требуется – если, конечно, от него не поступало заявление о несогласии на выезд ребенка из страны – в таком случае, разбираться придется в суде.

Правила пересечения границы с Абхазией на машине

Когда вы подъедете к пограничной зоне, в машине должен остаться водитель, а все пассажиры выходят из транспорта и проходят паспортный и таможенный контроль. Водителю нужно будет предъявить:

паспорт транспортного средства (ПТС),

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС),

водительские права,

генеральную доверенность, если он не владелец машины.

Есть один важный момент: КАСКО и ОСАГО за рубежом не действительны. А ваш автомобиль, по абхазским законам, обязательно надо застраховать. Сделать это можно как онлайн, так и на КПП Псоу, то есть при пересечении границы.

Если не смогли позаботиться о страховке заранее, не волнуйтесь: это можно сделать на некоторых постах ГАИ, например «Бзыбь», «Приморское» и рядом с ТЦ «Сухум-Маркет». Актуальные цены на 2023 год такие:

1000 рублей – на срок до 15 суток,

1500 рублей – на срок до 30 суток,

2500 рублей – на срок до 90 суток,

5000 рублей – на срок до 180 суток,

8500 рублей – на срок до 1 года.

А за отсутствие страховки предусмотрен штраф – 600 рублей.

Что нельзя ввозить в Абхазию?

Некоторые предметы в Абхазию ввозить запрещено. Это:

оружие (как огнестрельное, так и холодное), боеприпасы, их копии и муляжи, предметы самообороны (дубинки, электрошокеры, газовые баллоны);

психотропные препараты (но если они назначены врачом, требуется предъявить рецепт. Тогда ввозить можно будет то количество в той дозировке, которая указана на бумаге) и наркотические вещества;

электроника без серийных номеров;

животных без международных ветеринарных паспортов. Также позаботьтесь, чтобы им были сделаны необходимые прививки, в том числе от бешенства;

контрафактные и поддельные товары;

книги, фильмы, журналы и газеты, нарушающие российские и абхазские законы.

Еще стоит обратить внимание на товары, которые нужно будет перевозить не по зеленому, а по красному коридору – их надо декларировать, в некоторых случаях платить таможенные пошлины. Особое внимание уделите количеству спиртосодержащей продукции (даже пиву! Алкогольным напитком считается жидкость с содержанием спирта более 0,5%), табачным изделиям и наличным деньгам.

О чем еще надо помнить?

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в Абхазии не действует. Получается, что в случае неприятных непредвиденных ситуаций придется ехать в Адлер. Или можно заранее оформить туристическую страховку.

На всякий случай сохраните номер экстренной связи посольства РФ в Абхазии: +7 (940) 711-45-55. Однако помните – этот телефон предназначен только для чрезвычайных случаев. Так что пусть он вам не пригодится, и ваш отпуск в Абхазии пройдет на все сто!

«Вестник Кавказа»