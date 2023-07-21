ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПАРТИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия сделал заявление в ответ на выступление экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба от 18 июля 2023 г., в котором он, подвергая критике проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», выдвинул необоснованные обвинения в адрес действующего руководство Республики Абхазия.

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Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия, ознакомившись с заявлением экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба от 18 июля 2023 г., в котором экс-президент, подвергает критике проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» и необоснованно обвиняет руководство Республики Абхазия, заявляет следующее:

Будучи президентом Республики Абхазия, Рауль Хаджимба на съезде партии «Форум народного единства Абхазии» 27 августа 2015 года публично выступал за возможность продажи иностранным гражданам жилой недвижимости, озвучив это в тезисе «продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государства» (дословная цитата).

В своем выступлении 18 июля 2023 года Рауль Хаджимба, критикуя проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов дошел до подмены понятий, манипулируя фактами и проводя опасные для межгосударственных отношений аналогии. В частности, он утверждает, что «Что касается термина «апартаменты», которым сегодня манипулируют. У нас с вами в истории уже были апартаменты: в 30-х – 40- х годах коммунистическая партия и непосредственно грузинское руководство построили апартаменты в разных селах Абхазии, на курьих ножках, и привезли такое количество людей, которое на первых порах ничего не значило для Абхазии, они поначалу были бесправными людьми. Их фактически сняли с тех земель, где они проживали, дали пенделя и прислали в Абхазию. У них ничего не было при себе, кроме мотыг и лопат. Но со временем это количество выросло, и они стали влиять на многие процессы в Абхазии. Как бы сладко сейчас ни пели, что количество людей, которые придут и купят апартаменты, никак не повлияют на те или иные политические процессы, все это вранье. С нами произойдет то же самое» (дословная цитата).

Таким образом, два заявления Рауля Хаджимба с диаметрально противоположным смыслом демонстрируют попытку манипулирования общественным мнением посредством подмены понятий.

Право граждан на владение жилой недвижимостью закреплено в Конституции, согласно которой земля принадлежит народу Республики Абхазия. Этим же обстоятельством обусловлен запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам. При этом, граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права на осуществление экономической деятельности. Право владения коммерческой недвижимостью никогда не ограничивалось Конституцией, оно регулируется законами Республики Абхазия.

Рауль Хаджимба, находясь на посту Президента Республики Абхазия, в 2015 году публично озвучивал, что нарушение конституционной нормы не может привести к потере государства. Он же в своем высказывании 18 июля 2023 года, подменив понятия «жилье» и «апартаменты», игнорируя собственные публичные призывы продавать жилье иностранцам, искажая историческую действительность, попытался обвинить руководство Республики Абхазия.

Кроме того, Рауль Хаджимба в своем высказывании 18 июля 2023 г. проводит параллель между регулированием правового статуса коммерческих помещений и проводимой при личном патронаже Л. П. Берия политики переселения жителей западных районов Грузинской ССР в Абхазию. Таким образом, Рауль Хаджимба ставит знак равенства между грузинскими поселенцами, являвшимися в тот момент точно такими же гражданами СССР, как и абхазы, и российскими туристами, которые согласно проекту закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» не могут претендовать на гражданство и иные политические права в Республике Абхазия. Эта неумная попытка манипуляции исторической болью абхазского народа выставляет в негативном свете граждан Российской Федерации – стратегического союзника Республики Абхазия, и формирует беспочвенные опасения среди ее граждан.

Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия, последовательно выступая за незыблемость Конституции и верховенство законов, действуя в интересах народа Абхазии, считает необходимым заявить, что в настоящее время в городах республики уже происходит стихийное, бесконтрольное и ничем не ограниченное строительство апартаментов.

Следует напомнить, что именно под руководством Рауля Хаджимба 6 августа 2019 года было принято Постановление Кабинета министров Республики Абхазия «Об утверждении правил стандартизации средств размещения», в статье 2.2 которых впервые дается нормативное определение понятия «апарт-отель», то есть «вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров категорий “студия” и “апартамент”». Таким образом, именно Рауль Хаджимба, дав возможность органам государственной власти осуществлять выделение земель на строительство апартаментов, создал ситуацию, при которой происходит их стихийное и бесконтрольное строительство сегодня. Стоит отметить, что в 2019 году сам Рауль Хаджимба прекрасно понимал, что апартаменты – это вид гостиниц, но сегодня он же называет апартаменты исключительно жильем! Цинизм, извращение фактов, и нежелание брать на себя ответственность прикрывается ложными обвинениями.

Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия напоминает, что проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» вносит правила и ограничения в стихийный процесс застройки городов и районов Абхазии этим видом коммерческой недвижимости, формируя необходимые и полезные для народа Абхазии регуляторные механизмы. Этот законопроект ограничивает количество апартаментов, запрещает перевод обычного жилья и гостиниц в категорию апартаментов, облагает налогом владельцев апартаментов, запрещает им претендовать на получение гражданства Республики Абхазия. Но Рауль Хаджимба против этих запретов – по всей видимости, ему нужно именно бесконтрольное строительство апартаментов для реализации иностранным гражданам в виде жилья, ведь эту возможность он лоббировал, возглавляя страну.

На сегодняшний день проект закона о правовом регулировании апарт-отелей и апартаментов поступил на рассмотрение в высший законодательный орган, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазии. Любые попытки спекуляций и подмены понятий вокруг этого законопроекта должны неукоснительно пресекаться. Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия выражает убеждение, что компетенций и полномочий избранных народом депутатов вполне достаточно для принятия взвешенного, не противоречащего законам и Конституции Республики Абхазия решения во благо народа и государства.

Политическая партия «Амцахара»

Политическая партия «Айтаира»

Политическая партия «Единая Абхазия»

Политическая партия «Народный Фронт Абхазии»

Коммунистическая партия РА

Республиканская общественная организация «Апсадгьыл»

Республиканская общественная организация «Абзанхара»

Республиканская общественная организация «Наш дом – Абхазия»

Республиканская общественная организация «Конгресс Народа Абхазии»

Республиканская общественная организация «Форум Молодежи Абхазии»