КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ В ГАГРЕ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ 400 ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ПОСТРАДАВШИХ СЕМЕЙ

Сухум. 21 июля 2023. Абхазия-Информ. О ситуации в Гагре после обрушившейся на район стихии 8- 9 июля Апсныпресс рассказала заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба.

По словам Гунба, больше всего пострадали из-за ливневых дождей села Лдзаа и Алахадзы.

«Гостиничные комплексы, в которых затопило первые этажи, уже функционируют. Все туристические объекты работают в штатном режиме», – сказала она.

Гунба отметила, что администрация Гагрского района делала и делает все возможное по ликвидации последствий стихии. Гагра продолжает принимать гостей, работают все рестораны, кафе, гостиницы и пансионаты.

Хана Гунба рассказала, что созданный при администрации оперативный штаб, возглавляемый главой района Юрием Хагуш, и комиссия по ликвидации последствий стихии провели несколько совещаний и уже завершена оценка ущерба.

«Оценка ущерба завершена, члены комиссии посетили все пострадавшие домовладения и составили акты. Сейчас работа комиссии сводится к категоризации пострадавших. В первую категорию войдут наиболее пострадавшие семьи. Наша задача – в первую очередь помочь тем, кто остался без жилья, кто не может вернуться в свои дома, так как у них все испорчено, включая мебель и бытовую технику. А также малоимущим и многодетным семьям. Все эти факторы учитываются комиссией при рассмотрении заявлений пострадавших», – сказала она.

В комиссию уже поступило более 400 заявлений от пострадавших семей.

Что касается развлекательных объектов в Гагре, то все они работают в штатном режиме. Никаких жалоб и заявлений со стороны туристов в администрацию не поступало.

Гунба также отметила, что качество морской и питьевой воды в Гагрском районе соответствует нормам, о чем свидетельствуют пробы, которые брала СЭС.

В ночь с 8 на 9 июля на Гагрский район обрушились ливневые дожди. Было затоплено более тысячи домов, разрушены дороги, подмыло участки полотна железной дороги, пострадали более 100 объектов размещения туристов.

11 июля указом президента Абхазии был создан республиканский штаб по ликвидации последствий стихии, который координировал работу госслужб и местных администраций.

17 июля был открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших во время стихийного бедствия в Гагре.