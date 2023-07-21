В ЦСЭИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В основном докладе на тему «Демографическое развитие Абхазии» ведущий научный сотрудник отдела национальной экономики ЦСЭИ, кандидат экономических наук Амра Цушба обозначила следующие основные проблемы:

низкая продолжительность жизни мужчин, обусловленная исключительно высокой смертностью мужского трудоспособного населения и, как следствие, снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни;

деформация структуры населения по полу, обусловленная разрывом в продолжительности жизни мужчин и женщин;

низкие показатели рождаемости;

высокие показатели младенческой смертности;

ухудшение репродуктивного здоровья женщин, а также здоровья новорожденных;

теневой характер значительной части миграционных потоков. В основном это трудовые мигранты, пребывание и работа которых не оформлены в соответствии с миграционным и трудовым законодательством.

Были приведены и конкретные данные на основе официальной статистики:

численность родившихся в 2021 году меньше, чем в 2017 году на 601 человека;

количество умерших за этот же период возросло на 523 человека,

число браков сократилось на 255, а разводов увеличилось на 23 случая;

всего численность населения РА с 2011 по 2021 годы увеличилась на 3531 человека;

доля абхазов чуть больше половины населения республики – 51.3%.

Цушба отметила, что основной стратегической целью демографической безопасности Абхазии является рост численности населения с сохранением этнического разнообразия при усилении интегрирующей роли абхазского этноса. В качестве факторов, которые ослабляют демографическую безопасность республики, она подчеркнула отсутствие государственной программы демографического развития, слабую институциональную базу, депопуляцию, старение населения, деградацию института семьи.Цушба уверена, что ситуация еще не безнадежна.

«Пока можно на нее положительно воздействовать. Однако временное окно возможностей ограничено для ряда показателей», – подчеркнула она.

По ее мнению, сегодня Абхазия располагает ресурсом, дающим возможность выхода на оптимальный сценарий демографического развития. Это – доля населения в активном репродуктивном и трудоспособном возрасте (56,2%). Этим ресурсом можно будет воспользоваться в условиях ограниченного времени, еще в течение 3-4 лет, после чего начнут все сильнее сказываться последствия «поствоенной демографической ямы». Тем не менее, за 3-4 года можно успеть вывести Абхазию на оптимальный сценарий демографического развития при помощи масштабной и эффективной демографической политики.

Стратегическими целями демографической политики РА она считает стабилизацию численности населения Абхазии, создание условий для ее роста к 2025 году, а также улучшение качества и увеличение продолжительности жизни.

Достижение целей демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, интенсивное развитие человеческого потенциала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), гибкого рынка труда, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме того, прозвучали данные по динамике процесса репатриации. С 2017 по 2021 годы в Абхазию вернулись 977 человек. За этот же период в Фонд репатриации поступило 758,3 млн руб.

Средства Фонда за данный период были направлены на:

жилье репатриантам – 379,2 млн руб.;

оказание материальной помощи репатриантам – 83,4 млн руб.;

содержание аппарата управления и исполнительных органов – 44,4 млн руб.

В качестве основных проблем репатриантов были названы:

языковой барьер;

сложность социальной адаптации;

трудности в оформлении документов;

нехватка рабочих мест.

В числе приоритетных направлений демографической политики Цушба назвала: повышение рождаемости, снижение смертности, репатриацию соотечественников и оптимизацию миграционных процессов.

В докладе были названы правовые, организационно-управленческие, финансово-экономические, научно-методические, и информационные механизмы реализации демографической политики.

После доклада состоялось обсуждение, в ходе которого заведующая отделением родовспоможения Республиканской больницы Белла Пилия отметила, что данные по рождаемости учитывают только тех детей, которые родились в Абхазии, и это делает статистику не совсем достоверной.

«В Абхазии есть обеспеченные люди, которые могут себе позволить обратиться за услугами по родовспоможению в российские клиники, чаще всего это город Сочи. Туда уезжает большое количество нашего населения, примерно 30%. В основном это абхазы. Это стало модным и престижным. На этом мы теряем большое количество данных статистики», – отметила она.

В качестве причин Пилия назвала широкий социальный пакет, предоставляемый роженицам, удобство оформления всей документации прямо в роддомах. Она рассказала, что финансирование этих медицинских учреждений в России напрямую зависит от количества принятых родов, поэтому «там идет борьба за каждую нашу женщину».

«У нас такого нет», – с сожалением признала Пилия и предложила разработать систему по учету таких случаев.

Об этом сообщает Апсныпресс.