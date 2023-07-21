АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ПАРТИИ ФНЕА РАЗМЕСТИТЬ ОПРОВЕРЖЕНИЕ СВОЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ

В частности, представители партии ФНЕА, подвергли вольной трактовке смысл и контекст фрагмента высказывания президента Республики Абхазия Аслана Бжания со встречи с активом Ткуарчальского района 17 июля 2023 года: «землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеют ею пользоваться…». В своем заявлении партия «ФНЕА» сообщает, что следуя смыслу и духу сказанного, надо найти для них «новых иностранных хозяев, олигархов, экспроприаторов».

В речи президента не содержится ни упоминаний, ни утверждений о «новых иностранных хозяевах, олигархах, экспроприаторах». Цитируемое утверждение является измышлением авторов заявления ФНЕА. Более того, речь Президента на совещании шла об уже работающих и развивающихся абхазских сельхозпредприятиях на территории Ткуарчалского района.

Администрация президента Республики Абхазия напоминает представителям партии ФНЕА, что в с. Кохора Ткуарчалского района предпринимателем Еланой Джопуа создано высокоэффективное плодоводческое хозяйство, в котором производится новая для Абхазии и востребованная на экспортном рынке агрокультура – голубика. В том же населенном пункте, в бывшем цитрусовом совхозе «Аиааира» предпринимателем Софией Бигвава произведена масштабная реанимация посадок цитрусовых, налажена переработка плодовой продукции. Эти два примера наглядно иллюстрируют высказывание Аслана Бжания о том, что «законы экономики таковы, даже у нас они работают (может не так эффективно, но они таковы), что рано или поздно земля, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству – пользоваться ею будут те, кто умеют пользоваться и извлекать из нее прибыль. Так устроена эта жизнь, и в этом ничего плохого нет».

В обоих упоминаемых случаях земля взята абхазскими предпринимателями в аренду у государства, ими уплачиваются все необходимые налоги и сборы, созданы рабочие места, внедрены новые культуры и методы производства, то есть, ведется ответственная современная хозяйственная деятельность. Таковы факты, и таков контекст последовавшего после посещения упомянутых хозяйств совещания президента Аслана Бжания с активом Ткуарчалского района.

Администрация президента Республики Абхазия также заявляет, что вопросы партии ФНЕА о судьбе живущих на селе крестьянах направлены не тому адресату, и напоминает представителям партии об экспериментах с ликвидацией министерства сельского хозяйства, его воссозданием, и последующей частой сменой ответственных за развитие сельского хозяйства министров. И это – не говоря о недостаточном финансировании сельского хозяйства. Если в 2018 г. на поддержку сельхозпроизводителей выделялось 22,9 млн. рублей, в 2019 г. эта сумма составила 44,9 млн. рублей, то уже с 2021 г. она выросла уже более, чем в два раза и составила 100 млн. рублей в год, что в сравнении является весомым вкладом государства в формирование условий успешного предпринимательства граждан.

Исходя из вышеизложенных фактов, Администрация президента Республики Абхазия настоятельно рекомендует партии ФНЕА разместить опровержение своего заявления в тех же источниках, где оно было ранее опубликовано; также призывает партию ФНЕА проявлять ответственность перед народом Республики Абхазия, и впредь воздержаться от публикации не соответствующей действительности информации, измышлений и оценочных суждений.