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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Новости Понедельник, 24 июля 2023 21:05
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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Сухум. 22 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с представителями научной и творческой интеллигенции.

Открывая встречу, глава государства заявил о желании провести открытый разговор в неформальном формате, отметив, что всегда выступает за диалог между государством и обществом.

«Такие встречи всегда эффективны. Ваши мнения и рекомендации по актуальным вопросам, происходящим в стране, для нас представляют ценность», – сказал президент.

Аслан Бжания рассказал о положении дел в различных направлениях жизнедеятельности страны.

Представители научного сообщества рассказали о проблемах, существующих в академической среде, и путях их решения. Также в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы текущей повестки.

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба,   руководитель Администрации президента Джансух Нанба, заместитель руководителя Администрации президента Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, и.о. начальника Управления экономики Администрации президента Алхас Адзинба, представители творческой и научной интеллигенции – президент Академии наук Зураб Джапуа, директор Института сельского хозяйства, академик АНА Лесик Айба, директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба, декан экономического факультета АГУ Ева Озган, директор АБИГИ Арда Ашуба,   директор института экологии Роман Дбар, общественный деятель Руслан Джопуа, заместитель председателя Союза художников Нугзар Логуа, председатель СИА Нодар Чанба, директор Института экономики и права Заур Шалашаа.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 21:10

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