МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Абхазии в результате рейдовых и профилактических мероприятий составлено и направлено в территориальные Суды 34 административных материала в отношении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом без наличия соответствующих разрешительных документов.

Так же, в целях профилактики нарушений законодательства в сфере туристической деятельности в ходе профмероприятий, проводимых сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с представителями Министерства туризма Республики Абхазия, выявлено 10 фактов нарушений ст. 154 прим.1 КоАП РА (Оказание услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора по туризму, без прохождения аттестации и без наличия свидетельства об аттестации экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора по туризму).

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.