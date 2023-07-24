МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. МВД Абхазии продолжает мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка в части осуществления пассажирских перевозках по туристическим направлениям.
Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Абхазии в результате рейдовых и профилактических мероприятий составлено и направлено в территориальные Суды 34 административных материала в отношении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом без наличия соответствующих разрешительных документов.
Так же, в целях профилактики нарушений законодательства в сфере туристической деятельности в ходе профмероприятий, проводимых сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с представителями Министерства туризма Республики Абхазия, выявлено 10 фактов нарушений ст. 154 прим.1 КоАП РА (Оказание услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора по туризму, без прохождения аттестации и без наличия свидетельства об аттестации экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора по туризму).
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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