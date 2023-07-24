 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Новости Понедельник, 24 июля 2023 21:15
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездную проверку территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на предмет обеспечения общественного порядка и соблюдения правил парковки на указанном участке.

Он отметил, что соблюдение законности и правопорядка на приграничной территории – это показатель Республики для каждого приезжающего гостя и никакие субъективные обстоятельства не могут быть поводом к нарушению установленных правил.

Ответственными подразделениями МВД Абхазии будут продолжаться профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на приграничной территории. В частности, проверка наличия у водителей разрешительных документов на право осуществления пассажирских перевозок, недопущения к управлению автотранспортными средствами водителей в нетрезвом состоянии и применении к таковым законных мер взыскания, а так же контроль исполнения правил парковки и стоянки автомобилей.

В связи с участившимися обращениями граждан и жалобами туристов на нарушения общественного порядка в приграничной зоне, исполнение поставленных задач вверенному личному составу на данной территории министр внутренних дел взял под личный контроль.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.