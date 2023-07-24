ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездную проверку территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на предмет обеспечения общественного порядка и соблюдения правил парковки на указанном участке.

Он отметил, что соблюдение законности и правопорядка на приграничной территории – это показатель Республики для каждого приезжающего гостя и никакие субъективные обстоятельства не могут быть поводом к нарушению установленных правил.

Ответственными подразделениями МВД Абхазии будут продолжаться профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на приграничной территории. В частности, проверка наличия у водителей разрешительных документов на право осуществления пассажирских перевозок, недопущения к управлению автотранспортными средствами водителей в нетрезвом состоянии и применении к таковым законных мер взыскания, а так же контроль исполнения правил парковки и стоянки автомобилей.

В связи с участившимися обращениями граждан и жалобами туристов на нарушения общественного порядка в приграничной зоне, исполнение поставленных задач вверенному личному составу на данной территории министр внутренних дел взял под личный контроль.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.