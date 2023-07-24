ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Рассматривался проект закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба».

В пояснительной записке говорится, что Соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон по реализации инвестиционного проекта.

В обсуждении приняли участие приглашенные: вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, ее заместитель Теймураз Миквабия, представитель президента Республики Абхазия в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц.

По итогам заседания члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять данный проект закона.