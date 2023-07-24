38 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ К

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1616 нарушений правил дорожного движения, из которых 48 – нарушение норм тонирования автостекол. 38 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.