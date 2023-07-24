 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Новости Понедельник, 24 июля 2023 21:36
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. С конца прошлого 2022 года в Ткуарчалской ЦРБ шла проверка контрольно-надзорных органов.

В интервью телеканалу Абаза-ТВ, заместитель министра здравоохранения Саиды Делба сообщила, что проверка была комплексной, так как ее проводили Контрольная палата, УБЭП МВД и прокуратура.

ИА «Аиашара» запросила информацию в Генеральной прокуратуре Абхазии, где сообщили, что «прокуратурой Ткуарчалского района завершена проверка деятельности ГУ Администрации Ткуарчалского района «Центральная районная больница».

По результатам проверки, на основании акта проверки финансово-хозяйственной деятельности УЭБ и ПК МВД, в министерство здравоохранения и Администрацию Ткуарчалского района внесены представления об устранении нарушений финансового, трудового и медицинского законодательства, и недопущения их вновь.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 38 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДТП У ПОСТА ГАИ «БАМБОРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.