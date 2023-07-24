ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

В интервью телеканалу Абаза-ТВ, заместитель министра здравоохранения Саиды Делба сообщила, что проверка была комплексной, так как ее проводили Контрольная палата, УБЭП МВД и прокуратура.

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. С конца прошлого 2022 года в Ткуарчалской ЦРБ шла проверка контрольно-надзорных органов.

ИА «Аиашара» запросила информацию в Генеральной прокуратуре Абхазии, где сообщили, что «прокуратурой Ткуарчалского района завершена проверка деятельности ГУ Администрации Ткуарчалского района «Центральная районная больница».

По результатам проверки, на основании акта проверки финансово-хозяйственной деятельности УЭБ и ПК МВД, в министерство здравоохранения и Администрацию Ткуарчалского района внесены представления об устранении нарушений финансового, трудового и медицинского законодательства, и недопущения их вновь.