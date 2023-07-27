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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ

Новости Четверг, 27 июля 2023 19:50
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. 28 июля в Сухуме пройдет открытый республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Соревнования пройдут среди детей дошкольного возраста, 6-10, 10-14, 14-16 лет. Они будут соревноваться на разных дистанциях в соответствии со своими возрастными категориями и уровнем подготовки.

Спортсменам предстоит проплыть от 25 до 200 метров. Стили плавания, которые разрешены на состязаниях: брасс, баттерфляй, вольный, на спине, комплексное плавание, а также эстафета.

Турнир пройдет в бассейне «Дэм». Начало в 09:00.

Главный судья – Елена Вардимади.

Организатор – Государственный комитет по делам молодежи и спорта.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 27 июля 2023 19:51

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