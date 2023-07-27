Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума подвели итоги работы за первое полугодие. Но, вначале президент Аслан Бжания вместе с главой столичной администрации Бесланом Эшба побывал на объектах, которые ремонтируются.

В сухумском парке имени Тараса Шамба уже несколько месяцев проводятся масштабные ремонтные работы. Беслан Эшба рассказал главе государства, что проведена дренажная система, благодаря которой в парке не будет заболоченных участков.

В парке будет сохранена изначальная планировка, вплоть до разметки дорожек. Восстановят и обновят фонтан.

Беслан Эшба отметил, что также обратно установят 13 столбов Индоевропейской телеграфной линии, которые стояли в парке с конца позапрошлого века, и которые были демонтированы для восстановления.

Затем президент и мэр столицы побывали на месте, где проводится ремонт исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к Сухумской горе. Муниципальное учреждение «Горстройпроект» по поручению Беслана Эшба занимается благоустройством этой территории, что входит в план подготовки к 30-летию Победы Отечественной войне народа Абхазии.

Аслан Бжания отметил, что после реконструкции и жители, и гости не только столицы, но и всей республики получат красивейший объект для посещения. Символичным местом Отечественной войны народа Абхазии, где абхазские ополченцы приняли первый бой, Беслан Эшба назвал Красный мост. И закономерно, что к 30-летию победы его решили отремонтировать.

Мэр Сухума рассказал главе государства, что обновлено многое вплоть до декора перил и подземных коммуникаций, проходящих под тротуаром моста.

Аслан Бжания и Беслан Эшба также осмотрели объем выполненных работ в бывших санаториях МВО и ПВО. Представители инвестора показали корпуса, которые уже запущены или находятся на завершающей стадии ремонта.

По их словам, пришлось провести перепланировку, и теперь в каждом номере отдельный санузел и ванная комната, чего раньше не было.

На территории санатория будет отремонтирован бассейн, который смогут бесплатно посещать и местные жители, а в одном из строений планируется открыть клинику инновационной косметологии и пластической хирургии. Инвестор нацелил строителей на максимальное сохранение красот, которые есть на территории санатория – сохранены все многолетние насаждения деревьев и даже лавочки, заменили лишь деревянные части.

По большей части периметра и по набережной выложена новая брусчатка и, по словам представителей инвестора, она уже стала новой любимой зоной променада не только постояльцев санатория, но и сухумчан.

Инвестор данного объекта берет на себя и возведение пешеходного моста, который удлинит набережную и соединит две части города, разделенные рекой Басла.

Проект прошел экспертизу в столичной администрации, застройщик учел технические замечания и внес некоторые коррективы. Специалисты уже пробурили места фундамента моста до глубины 7 семи метров – до твердых грунтов.

После осмотра ряда объектов глава государства на совещании выслушал доклад столичного градоначальника об итогах работы за первое полугодие 2023 года. Беслан Эшба рассказал об основных показателях по доходной и расходной части бюджета, по налогам, об Инвестпрограмме и инвестициях, о собираемости платы за электроэнергию, о криминогенной обстановке и о многом другом.

Главная цифра доклада – доходная часть бюджета Сухума за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%.

Заслушав доклад, президент поблагодарил мэра за подробности в деталях и за сравнительный анализ того, какие показатели были раньше и стали сейчас. Тенденции положительные, что говорит об эффективной работе, заметил Бжания. «Экономика управляет политикой, а не наоборот. Не надо политизировать вопросы, которые не должны быть политизированы. Продолжаем работать, меньше разговоров и ненужного политиканства», – сказал в заключение президент, нацелив всех присутствующих на дальнейшую плодотворную работу.

Об этом сообщает сайт столицы.