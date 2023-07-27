БЕСЛАН ЭШБА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан​ Эшба подвел​ итоги работы за первое полугодие 2023 года​ на совещании, которое провел президент Аслан Бжания с руководством​ столицы​.

Бюджет по городу Сухум на 2023 год был принят в размере 1 млрд 428 млн 400 тыс.​ руб. В связи с тем, что бюджетные показатели за 5 месяцев превышали плановые показатели, а также оставался переходящий остаток на 1 января 2023 года в размере 183 млн рублей, данный бюджет был пересмотрен в сторону увеличения по доходам и составил 1 млрд 580 млн руб, а по расходам 1 млрд 763 млн 320 тыс. руб.

Дефицит по расходам в размере 183 млн руб. перекрывается за счёт остатков на 1 января 2023 года.

Межбюджетные трансферты на 2023 год составляют 92 млн 328 тыс. руб. – субсидия на зарплату социального блока из РФ, дотации – 40 млн 500 тыс. руб., из резервного фонда президента 18 млн 280 тыс. руб. (стихия), 444 тыс. руб. – КМ Абхазии (АТП).

Доходная часть бюджета столицы за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%. При плане 579 млн 855 тыс. руб. поступило 718 млн 219 тыс. руб.

Из резервного фонда президента на выплату материальной помощи гражданам Абхазии, проживающим в Сухуме, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий, имевших место летом 2021-2022 гг., выплачено 18 млн 280 тыс. руб. в 57 адресов (15 объектов ремонт кровли, 42 – адресная помощь).

Из резервного фонда Кабинета министров выделено 444 тыс. руб. для сухумского АТП, в целях повышения эффективности деятельности предприятия. Сравнительный анализ поступлений собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показывает, что в бюджет города поступило на 154 млн 649 тыс. руб. больше, динамика роста составила 127,5%.

Об этом сообщает сайт столицы.