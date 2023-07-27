ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ИНСПЕКЦИЮ ПО ГОРОДУ СУХУМ
Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел инспекцию по городу Сухум. Первым пунктом посещения стал парк имени Тараса Шамба. Ремонтные работы в парке должны завершиться до празднования Дня Победы 30 сентября. Стоимость работ в парке составит 17 млн 936 тысяч рублей.
Беслан Эшба проинформировал о проводимых работах в парке: уложена тротуарная плитка, заменяется дренажная система, реконструируется фонтан.
В парке установят отреставрированные 13 столбов Индоевропейского телеграфа.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- БЕСЛАН ЭШБА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
- СЕМЬЯМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СВО, ВЫПЛАТЯТ ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ
- ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ САНАТОРИЕВ МВО И ПВО
- ИЗЪЯТА БЕЗАКЦИЗНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
- ЮНЫЕ ЭКО-АКТИВИСТЫ ИЗ ОЧАМЧЫРЫ ПРОВЕЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ АКЦИЮ В РОДНОМ ГОРОДЕ