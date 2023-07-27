Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел инспекцию по городу Сухум. Первым пунктом посещения стал парк имени Тараса Шамба. Ремонтные работы в парке должны завершиться до празднования Дня Победы 30 сентября. Стоимость работ в парке составит 17 млн 936 тысяч рублей.