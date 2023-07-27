 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023

ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Гули Кичба не надо представлять широкому читателю, ее общественная известность насчитывает несколько десятилетий и не…
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
«ТУТ ВСЕ ДОМА СТРОИЛИ ЗВЕРИ». АБХАЗИЯ ЗОВЁТ РОССИЯН НА ШОКИРУЮЩИЙ КУРОРТ
июня 20 2023
«ТУТ ВСЕ ДОМА СТРОИЛИ ЗВЕРИ». АБХАЗИЯ ЗОВЁТ РОССИЯН НА ШОКИРУЮЩИЙ КУРОРТ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕМЬЯМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СВО, ВЫПЛАТЯТ ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 27 июля 2023 19:07
Оцените материал
(0 голосов)
СЕМЬЯМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СВО, ВЫПЛАТЯТ ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. В целях оказания социальной поддержки семье добровольца Шакая Эдуарда Борисовича, погибшего в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике (Российская Федерация) матери погибшего назначена единовременная социальная выплата в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

В целях оказания социальной поддержки семье Бебия Олега Борисовича, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Харьковской области (Республика Украина) в ходе специальной военной операции, матери погибшего назначена единовременная социальная выплата в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Министерству финансов Республики Абхазия предписано обеспечить единовременную выплату в 2023 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Абхазия на эти цели.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 27 июля 2023 19:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ САНАТОРИЕВ МВО И ПВО ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ИНСПЕКЦИЮ ПО ГОРОДУ СУХУМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.