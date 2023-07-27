СЕМЬЯМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СВО, ВЫПЛАТЯТ ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. В целях оказания социальной поддержки семье добровольца Шакая Эдуарда Борисовича, погибшего в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике (Российская Федерация) матери погибшего назначена единовременная социальная выплата в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

В целях оказания социальной поддержки семье Бебия Олега Борисовича, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Харьковской области (Республика Украина) в ходе специальной военной операции, матери погибшего назначена единовременная социальная выплата в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Министерству финансов Республики Абхазия предписано обеспечить единовременную выплату в 2023 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Абхазия на эти цели.