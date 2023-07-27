ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ САНАТОРИЕВ МВО И ПВО

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил инспекционную поездку по Сухуму, в ходе которой посетил несколько объектов. В рамках этой поездки он ознакомился с восстановительными работами на территории бывших санаториев МВО и ПВО.

В настоящее время оба эти санатория вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры переданы предпринимателям Сичинава, которые восстанавливают и вводят в эксплуатацию не функционировавшие на протяжении десятков лет санатории.

Согласно плану работ, набережная санаториев будет открыта для жителей города и соединена с набережной Махаджиров пешеходным мостом через реку Басла. Остальная территория санаториев будет использоваться по прямому назначению.

Управляющая отелями Юлия Кулиева рассказала, что к имеющимся на территории зданиям добавятся еще две двухэтажных гостиницы повышенной комфортности.

По ее словам, существующие здания санаториев не соответствуют современным критериям повышенной комфортности, чем и обусловлено решение о строительстве новых. Таким образом, комплекс санаториев и отелей сможет предлагать полный спектр услуг.

Также будет восстановлен и переоборудован бассейн, который планируется объединить с расположенным в парке фонтаном. Соответствующий проект в настоящее время на стадии разработки.

«Мы планируем к концу года запустить его. Бассейн будет работать и на гостей комплекса, и на всех горожан в бесплатном режиме», – сказала Юлия Кулиева. Еще несколько расположенных на территории зданий – одно шестиэтажное и несколько двухэтажных, в данный момент на стадии реконструкции.

По всей территории ведется ландшафтная реконструкция, убирается мусор. Стоит отметить, что в генеральском корпусе в настоящее время заменены инженерные коммуникации, в каждом номере оборудованы санузлы, ранее там не предусмотренные, завершается ремонт фасада, ведется сборка и установка мебели.

«В августе можно принимать гостей. Есть много желающих отдохнуть, люди бронируют номера, они бывали здесь раньше и хотят приехать в новый улучшенный корпус», – отметила Юлия Кулиева.

Всего на территории бывших санаториев расположено 10 корпусов.

«Корпус «Орхидея» уже полностью восстановлен, вместимость – 74 номера, к 1 августа он будет запущен», – сообщила Кулиева.

Она также сказала, что в данный момент идет ремонт 15-этажного корпуса, его восстанавливают вторым этапом. К началу зимы этого года планируется завершить ремонтные работы.

«Здание начали восстанавливать достаточно давно, но это было одно из самых разрушенных зданий, внутри были обваленные этажи и приходилось все укреплять, и стены, и перекрытия», – сказала Кулиева, добавив, что в другом корпусе, в «Магнолии» все работы уже завершены, и сейчас в нем проживают первые гости.

Президент осмотрел введённую в эксплуатацию столовую и ресторанную зону. Глава государства обратил внимание на бережный подход к реставрации старых зданий, в частности, он отметил, что были сохранены деревянные окна, а не установлены пластиковые. Также ведутся ремонтные работы в библиотеке, где будут храниться ранее находившиеся в плачевном состоянии и пролежавшие в условиях доступа к окружающей среде книги.

Юлия Кулиева рассказала, что все инженерные коммуникации не только в корпусах, но и по всей территории приходилось закладывать заново, это и водоснабжение, и электроснабжение.

«Много нужно было перекопать, а это усложняло работу, потому что пытались сохранить все насаждения», – сказала она.

Восстановлена часть набережной, завершены работы по брусчатке, сохранена парковая зона, высажены 5 тысяч кустов роз. Кроме того, к 30 сентября планируется построить мост, который свяжет Набережную Махаджиров с территорией бывшего санатория ПВО.

Также на территории санатория ПВО планируется открытие клиники инновационной косметологии и пластической хирургии. Руководитель медицинской службы Оксана Полякова рассказала, что в двухэтажном здании с видом на море планируется сделать две большие операционные, 9 врачебных и 6 косметологических кабинетов и палаты для лечащихся.

«Оба этажа будет занимать клиника, на первом этаже расположатся служебные квартиры для профессоров, которые будут приезжать оперировать. Мы договорились с профессорами Сеченовского института, это ведущие специалисты России, они будут приезжать к нам и работать в клинике. Эффект заживления после операции в Абхазии с таким воздухом и морем будет намного лучше, люди смогут совмещать и отдых, и лечение», – сказала Полякова.

По ее словам, к концу года будут завершены ремонтные работы и завезено оборудование.

«Возможно, зимой уже будем проводить первые процедуры», – подытожила Полякова.

В инспекционной поездке по столице президента сопровождали руководитель Администрации президента Джансух Нанба и глава Администрации города Сухум Беслан Эшба

Об этом сообщает сайт президента.